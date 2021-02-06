إنفوجراف .. نصائح لمربى الحيوانات والدواجن خلال الأمطار

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى عددًا من النصائح من أبرزها تطهير بالوعات، وتصريف المياه، وتدفئة العنابر على مدار الساعة.

كما شدد البيان على إنشاء حواجز حول المزارع، والتأكد من سلامة التهوية، وأكد على ضرورة تجهيز رصيد من الأعلاف، وضرورة التخلص الآمن من النافق وإجراء صيانة للأسقف .