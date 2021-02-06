Mate X2.. أحدث هواتف هواوى القابلة للطى

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل بأبعاد (161.8/145.8/8.2) ملم، وزنه 295 غ، ومحمى بطبقة من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن المقرر أن يحصل الهاتف الجديد لـ هواوى على شاشتين، شاشة أساسية داخلية بمقاس 8.01 بوصة، دقة عرضها (2480/2220) بيكسل، وشاشة خارجية بمقاس 6.45 بوصة دقة عرضها تعادل (2270/1160) بيكسل.

أما المعالج فى هذا الهاتف فمن المتوقع أن يكون من نوع Kirin 9000 مطور بتقنية (5 نانومترات)، ونظام التشغيل من المفترض أن يكون مطورا عن نظام Android 10.

وسيحصل الجهاز على بطارية بسعة 4.400 ميلى أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (50+16+12+8) ميجابيكسل.