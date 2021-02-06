جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل بأبعاد (161.8/145.8/8.2) ملم، وزنه 295 غ، ومحمى بطبقة من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش.
ومن المقرر أن يحصل الهاتف الجديد لـ هواوى على شاشتين، شاشة أساسية داخلية بمقاس 8.01 بوصة، دقة عرضها (2480/2220) بيكسل، وشاشة خارجية بمقاس 6.45 بوصة دقة عرضها تعادل (2270/1160) بيكسل.
أما المعالج فى هذا الهاتف فمن المتوقع أن يكون من نوع Kirin 9000 مطور بتقنية (5 نانومترات)، ونظام التشغيل من المفترض أن يكون مطورا عن نظام Android 10.
وسيحصل الجهاز على بطارية بسعة 4.400 ميلى أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (50+16+12+8) ميجابيكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Mate X2.. أحدث هواتف هواوى القابلة للطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.