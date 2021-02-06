كمبيوتر أبل عمره 45 عاما للبيع مقابل 1.5 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، طلب كريشنا بليك، مالك الجهاز مبلغ 1.1 مليون إسترلينى (1.5 مليون دولار)، لبيع الجهاز، ضمن صفقة تتضمن تلفزيون سونى من طراز "تى فى-115" القديم.

وبحسب الصحيفة فإن حاوية جهاز الكمبيوتر مصنوعة من خشب "كوا" الصلب، وهو الوحيد المملوك للقطاع الخاص، وباقى الأجهزة فى المتاحف.

وتم طرح الحهاز فى السوق، فى أبريل من عام 1976 من قبل مؤسسى شركة آبل، ستيف جوبز، ستيف وزنياك.

وقال مالك الجهاز، كريشنا بليك: "هذه القطعة من التكنولوجيا الأصلية أصبحت الآن تحفة فنية يمكن الحصول عليها، ولا يمكن استبدالها أبدا".

وتم تصنيع الجهاز يدويا عندما انطلقت شركة أبل من مرآب منزل والدى ستيف جوبز فى ماونتن فيو، بولاية كاليفورنيا، حسب "ذا صن".