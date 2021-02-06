جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، طلب كريشنا بليك، مالك الجهاز مبلغ 1.1 مليون إسترلينى (1.5 مليون دولار)، لبيع الجهاز، ضمن صفقة تتضمن تلفزيون سونى من طراز "تى فى-115" القديم.
وبحسب الصحيفة فإن حاوية جهاز الكمبيوتر مصنوعة من خشب "كوا" الصلب، وهو الوحيد المملوك للقطاع الخاص، وباقى الأجهزة فى المتاحف.
وتم طرح الحهاز فى السوق، فى أبريل من عام 1976 من قبل مؤسسى شركة آبل، ستيف جوبز، ستيف وزنياك.
وقال مالك الجهاز، كريشنا بليك: "هذه القطعة من التكنولوجيا الأصلية أصبحت الآن تحفة فنية يمكن الحصول عليها، ولا يمكن استبدالها أبدا".
وتم تصنيع الجهاز يدويا عندما انطلقت شركة أبل من مرآب منزل والدى ستيف جوبز فى ماونتن فيو، بولاية كاليفورنيا، حسب "ذا صن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كمبيوتر أبل عمره 45 عاما للبيع مقابل 1.5 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.