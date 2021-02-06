طبق هانى الناظر لتعزيز المناعة ومواجهة الأمراض

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جدة - نرمين السيد - وقال هانى الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى: شوف يا سيدى حضر الآتى فى طبق.. قطع من سمك التونة (فيتامين D)، وأضف لهم قطع من الجزر (فيتامين A)، وأضف لهم حبوب عدس أو فاصوليا أو حمص مثلما تفضل (زنك) ثم قم بعصر ليمون طازج عليهم جميعا (فيتامين C).
وتابع: وحضرتك بالهناء والصحة العافية تناول هذا الطبق يوميا واجعل جهازك المناعى قوى قادر على مواجهة الأمراض سواء كورونا أو غيرها، وكمان حافظ على صحة جلدك وشعرك.
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