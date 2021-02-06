روسى يعثر على خاتم ثمين فى رغيف خبز

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك فإن "نيكولاى" بطل الواقعة، يعيش فى مدينة دافليكانوفو فى جمهورية باشكورتستان الروسية، وبعد العثور على خاتم الذهب شرع فى البحث عن صاحبته.

وبعد رحلة بحث، تمكن الرجل الروسى من الوصول إلى صاحبة الخاتم، حيث تبين أنها تعمل فى المخبز الذى اشترى منه الخبز.

وتبين أن مالكة الخاتم قامت بخلعه قبل بدئها العمل وسقط بالخطأ فى العجين وانتهى به المطاف فى رغيف الخبز.