لا مثيل لها فى العالم.. طريقة تحنيط غريبة تحير العلماء

واعتبرت مجلة "sciencealert" العلمية المتخصصة وفقا لما نقلته العربية نت، أن درع الطين المكتشف هو الأول ولا مثيل له فى العالم على الإطلاق.
ونشر باحثون دراسة علمية مفصلة حول المومياء وطريقة تحنيطها، يوم الأربعاء الماضى فى مجلة "PLOS One " كاشفين عما أطلق عليه تسمية "المعالجة الجنائزية التى لم يسبق توثيقها فى السجل الأثرى المصرى" وبحسب المصادر، فإنه من المحتمل أن "غلاف الطين" قد تم استخدامه لتثبيت المومياء بعد تعرضها للتلف، ولكن ربما كان الغرض من الطين أيضًا محاكاة الممارسات المستخدمة من قبل نخبة المجتمع فى ذلك الوقت، الذين تم تحنيطهم أحيانًا بمواد مستوردة من الراتنغ.
كما أشار الباحثون إلى أن الفترة التى دفنت فيها المومياء فى أواخر المملكة الحديثة إلى الأسرة الحادية والعشرين (حوالى 1294 قبل الميلاد إلى 945 قبل الميلاد)، وقالت الباحثة الرئيسية فى الدراسة كارين سوادا، الباحثة فى قسم التاريخ والآثار فى جامعة "ماكوارى" فى سيدنى بأستراليا، فى رسالة لها: إن "الطين هو مادة ميسورة التكلفة".
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