حيلة كورية جنوبية تمنحك تجربة ركوب الطائرة من المنزل

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "أوديتى سنترال"، فإن متجرا فى كوريا الجنوبية قام بتطوير مصباح على شكل نافذة الطائرة، حتى يعرض مشهدا شبيها بما نراهُ ونحن فى الجو، فتبدو الغيوم متراصة بوضوح.

وذكر المصدر، بحسب "سكاى نيوز"، أن هذا المصباح يعرضُ المشهد الذى نراهُ من الطائرة، فى حالتى الشروق والغروب، حتى يحظى المشتاقون إلى الطائرة بلحظة مشابهة بعض الشىء لما يرونه فى السفر.

وجرى تطوير وعرض المصباح الدائرى، بشكل نافذة، وهو من طراز "LED"، من قبل متجر "وان روم ماكينغ".

وبادر مستخدمون إلى التقاط صور طريفة بجانب هذا المصباح حتى يظهروا كمن يركبون الطائرة، ويجلسون إلى جانب النافذة.

ويصل سعر هذا المصباح إلى 43 دولارا، لكنه يقدمُ خصما بنسبة مهمة لمن يريد شراءه فى الوقت الحالى.

ووصف معلقون هذا المصباح بـ"الحيلة" و"العزاء" فى ظل عدم قدرة كثيرين على السفر إلى الخارج، والاستمتاع بالتنقل بين المدن والدول والتحليق فى الأجواء.