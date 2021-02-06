دراسة: الشوفان عنصر أساسى لفوائد وعلاجات هامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب دراسة نشرها موقع "إكسبريس"، كشفت أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور أن الشوفان، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول إذا تم تناوله بانتظام، ما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وخصوصا إذا تم طهى عصيدة الشوفان صباح كل يوم.

ولأن الكثير من الناس يجدون طعمه غير لذيذ، ويقومون بإضافة الفواكه والعسل والسكر له، تحذر تايلور، بحسب "سبوتنيك" من أنه "حتى النكهات التى تبدو صحية مثل التفاح والتوت تحتوى بشكل عام على السكريات المضافة"، مشيرة إلى أنه من الأفضل إضافة "حليب قليل الدسم أو ماء لخلطه مع الشوفان لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة".

ولمدة ستة أسابيع، تناول 18 مشاركا، يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مقاومة الإنسولين، حبوب الشوفان على الإفطار، وشهد الأشخاص الذين تناولوا حبوب الشوفان أيضا انخفاضا كبيرا فى الكوليسترول الكلى والبروتين الدهنى.