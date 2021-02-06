دراسة قد تساعد الملايين.. العصافير المصابة بالتوحد بلا ذاكرة صوتية

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة أمريكية جديدة قادتها جامعة جنوب غربى تكساس الطبية، أن تعطيل أحد الجينات فى الطيور المغردة الصغيرة يمنع الطيور من تكوين الذكريات اللازمة لإعادة إنتاج أغانى آبائها بدقة.





وبحسب "الشرق الأوسط"، قد تساعد النتائج، التى نشرتها، أول من أمس، دورية "ساينس أدفانسيس" فى تفسير أوجه القصور فى الكلام واللغة التى غالباً ما تصاحب مرضى التوحد، ويمكن أن تؤدى فى النهاية إلى علاجات جديدة تستهدف على وجه التحديد هذا الجانب من الاضطراب.

ويوضح قائد الدراسة تود روبرتس، وهو أستاذ مشارك فى علم الأعصاب وعضو فى معهد "بيتر أودونيل جونيور" للدماغ فى جامعة جنوب غربى جنوب غربى تكساس الطبية، أن الأصوات التى تشكل جزءاً مركزياً من التواصل البشرى فريدة نسبياً بين عالم الحيوان، ليس فقط بسبب تعقيدها، ولكن أيضاً فى طريقة انتقالها من مقدمى الرعاية إلى الأبناء".

وتتعلم الطيور المغردة، مثل عصافير الحمار الوحشى، أيضاً، أصواتاً معقدة من آبائها، ومثل البشر، تمتلك هذه الطيور دوائر دماغية معقدة مكرسة لهذه المهمة، وتوجد فى منطقة من دماغ الطيور غالباً ما يُشار إليها باسم المركز الصوتى العالى، أو "HVC".

ويقول روبرتس إنه بسبب أوجه التشابه بين تعلّم اللغة لدى البشر وتعلم الأغنية فى الطيور، غالباً ما تُستخدم الطيور المغردة كنموذج علمى لفهم تطور الكلام لدى البشر، بما فى ذلك الظروف التى يتغير فيها الاتصال الصوتى.

وفى بحثهم، استخدم روبرتس وزملاؤه عصافير الحمار الوحشى لدراسة دور الجين المسمى (FoxP1)، وهو أحد الجينات الأكثر ارتباطاً بالتوحد، وتسبب طفرات هذا الجين نوعاً فرعياً محدداً من التوحد المرتبط بضعف شديد فى اللغة وإعاقة ذهنية، ويوضح روبرتس أن تعلم النطق لكل من الطيور المغردة والبشر يتكون من مرحلتين مختلفتين، أولاً.. يجب أن تشكل الطيور والبشر ذاكرة للأصوات، ثم بعد ذلك، يمارسون الأصوات من خلال التقليد.