إنستجرام تستهدف القضاء على سارقى أسماء المستخدمين النادرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "إنستجرام" الأمريكية، رائدة منصات مشاركة الصور الرقمية عبر الإنترنت، تعطيل مئات الحسابات التى سُرقت كجزء من عمليات القرصنة عبر الإنترنت المصممة للوصول إلى أسماء مستخدمين نادرة ومرغوبة وبيعها.





وقالت "إنستجرام" إنها أزالت من منصتها مئات الحسابات المرتبطة بأحد المواقع الإلكترونية المعروف بالاتجار بأسماء المستخدمين المسروقة والذى يساعد فى تسهيل اختراق هذه الحسابات من خلال طرق مثل تبديل بطاقة شريحة الاتصال، واستخدامها لإعادة تعيين كلمات المرور والتحكم فى حساباتهم. وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل بذل كل ما فى وسعها للحيلولة دون استفادة هؤلاء المتاجرين الذين يضايقون ويبتزون ويسببون الضرر لمجتمع "إنستجرام" ككل، من أسماء مستخدمى المنصة.

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