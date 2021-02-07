معالم إمارة أبوظبى تضىء باللون الأحمر احتفالا بمسبار الأمل

جدة - نرمين السيد - وكتب مكتب "أبوظبى الإعلامى"، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" تحت "هاشتاج العرب إلى المريخ": "أبرز معالم ومبانى إمارة أبوظبى تضىء باللون الأحمر مع قرب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، والذى يتوقع وصوله لمدار كوكب المريخ بتاريخ 9 فبراير 2021، بعد رحلة قطع فيها مسافة 493 مليون كيلومتر.

مسبار الأمل، هو مشروع إماراتى لاستكشاف المريخ، انطلقت فى 20 يوليو 2020 إلى المريخ، وبُنى المسبار فى مركز محمد بن راشد للفضاء، وشارك فيه تطويره جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا بيركلى، وسيرصد المسبار دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس فى الجو المنخفض مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس فى مناطق المريخ المختلفة، وسيُستخدم المسبار لمحاولة الإجابة عن الأسئلة العلمية حول سبب فقدان الغلاف الجوى للمريخ الهيدروجين والأكسجين فى الفضاء والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة فى المريخ، من المتوقع وصول المسبار إلى مداره حول المريخ فى فبراير 2021 ويتزامن ذلك مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبى لمرور 50 عامًا على إعلان اتحاد الإمارات.