فيديو .. مراسل بريطانى يتجرد من ملابسه أمام الكاميرات

جدة - نرمين السيد - الصدمة أن المراسل البريطانى تجرد من ملابسه، وألقى بنفسه وسط الأمواج الخطيرة والمتضاربة عندما سمع صوت صرخات استغاثة تشير إلى وجود جثة فى الماء.

وبعدما قام المراسل بعمله البطولى أمسك برادنام الميكروفون مرة أخرى ووقف عاريا أمام الكاميرا ليشرح ما حدث عندما رأى شخصًا يكافح للنجاة وسط الأمواج وتبين أنه مدرب كمال أجسام شهير كان مفقودا منذ أيام.

وقام مراسل النشرة الجوية بنقل جثة الشاب جيك جاكوبس، 32 عامًا وهو مدير صالة رياضية بريطانية شهيرة إلى الشاطئ من خلال تقريره التلفزيونى المباشر.