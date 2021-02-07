الصين تنشر أول لقطات من سطح كوكب المريخ صورتها مركبتها Tianwen-1

جدة - نرمين السيد - بدأت مهمة انطلاق المركبة الصينية في 23 يوليو 2020، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في مايو من هذا العام، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

جدير بالذكر، أنه تم التقاط الصورة لـ المريخ بـ الأبيض والأسود عندما كانت المركبة Tianwen-1 على بعد 1.4 مليون ميل أى ما يعادل 2.2 مليون كيلومتر من سطح المريخ.