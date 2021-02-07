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جدة - نرمين السيد - بدأت مهمة انطلاق المركبة الصينية في 23 يوليو 2020، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في مايو من هذا العام، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.
جدير بالذكر، أنه تم التقاط الصورة لـ المريخ بـ الأبيض والأسود عندما كانت المركبة Tianwen-1 على بعد 1.4 مليون ميل أى ما يعادل 2.2 مليون كيلومتر من سطح المريخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تنشر أول لقطات من سطح كوكب المريخ صورتها مركبتها Tianwen-1 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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