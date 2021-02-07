كيفية ارتداء الملابس الضيقة دون ابتذال

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الفتيات اللواتى لا يستطعن ارتداء الملابس الضيقة والمحددة للقوام دون ابتذال، بالرغم من دورها فى منح مرتديتها إطلالة أنيقة جذابة. وتساهم الملابس الضيقة والمحددة القوام فى تحديد شكل الجسم وظهوره فى صورة أكثر أنوثة. ولارتداء الملابس الضيقة يجب اختيار خامة جيدة حتى لا تتحكم فى حرية مرتديتها، بالإضافة إلى اختيارها بألوان تتناسب مع البشرة وشكل الجسم. وللمحجبات يمكن ارتداء الملابس الضيقة، فعند الاستعانة بالفساتين التى تحدد القوام يمكن تنسيقه مع قميص أعلاه أو اختيار الألوان الداكنة.

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