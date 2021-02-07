أجمل صور لعارضة الأزياء ليفيا بريتو

جدة - نرمين السيد - وشاركت ليفيا فى مجال التمثيل، وظهرت لأول مرة فى المكسيك فى عام 2010، حتى اشتهرت بدورها فى مسلسل "انتصار الحب". وتحمل ليفيا الجنسية الكوبية والمكسيكية، حيث ولدت فى محافظة سييجو دى أفيلا، ولكنها أمضت الكثير من طفولتها فى هافانا. وتألقت فى مجال عروض الأزياء لأناقتها وإطلالاتها الجذابة التى تنال بها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 5 ملايين فرد، لحرصها على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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