جدة - نرمين السيد - وتطرح شركة وان بلس الصينية هاتفها الجديد، الذى يبلغ زووم كاميراته إلى x 3.3 ، وذلك للكاميرا التليفوتوجرافية التى ستأتى بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS.
ويحتوى الهاتف على 4 كاميرات وتأتى الكاميرا خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، ، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12 ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "PhoneArena".
ويتميز الهاتف بشاشة منحنية تبلغ مساحتها 6.55 بوصة، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار.
ويحتوى الهاتف على بطارية 5000 ميللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة بقوة 65 واط قاردة على شحن البطارية خلال 40 دقيقة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف OnePlus 9 Pro الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.