مواصفات هاتف OnePlus 9 Pro الجديد

جدة - نرمين السيد - وتطرح شركة وان بلس الصينية هاتفها الجديد، الذى يبلغ زووم كاميراته إلى x 3.3 ، وذلك للكاميرا التليفوتوجرافية التى ستأتى بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS.

ويحتوى الهاتف على 4 كاميرات وتأتى الكاميرا خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، ، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12 ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "PhoneArena".

ويتميز الهاتف بشاشة منحنية تبلغ مساحتها 6.55 بوصة، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار.

ويحتوى الهاتف على بطارية 5000 ميللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة بقوة 65 واط قاردة على شحن البطارية خلال 40 دقيقة فقط.