خاتم بـ 25 ألف جنيه إسترلينى مستوحى شكله من الحلوى الألمانية

جدة - نرمين السيد - ويأتى الخاتم المصنع من الذهب ذات عيار 18 قيراط وهو مرصع بالياقوت ومستوحى من التصميمات الكلاسيكية.

ويعد تصميم الخاتم مستوحى من الحلوى الألمانية "Haribo"، والذى تم طرحه بلونين مختلفين وهما الأحمر والأصفر، وهى من الألوان الشهيرة للحلوى الألمانية.

ومع اقتراب عيد الحب يمكن الاستعانة بذلك التصميم المصنع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا و40 ماسة، وذلك ما قالته كيت إيرلام تشارنلى، مديرة التصميم فى العلامة التجارية" Taylor & Hart".

وأشارت كيت أن ذلك الخاتم يجمع بين الياقوت المصنوع حسب الطلب والياقوت الأصفر المشبع بالكابوشون، ويبلغ سعره 25000 جنيه إسترلينى.