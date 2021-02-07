صور.. سلمى الشيمى فى فوتوسيشن جديد : «يا حلو صبح»

جدة - نرمين السيد - وأثارت صور سلمى الشيمى جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كانت ترتدى ملابس قصيرة لـ فتاة إسكندرانية، وعلقت على صورها وقالت: "يا حلو صبح". وبدأت شهرة سلمى الشيمى منذ جلسة التصوير التى كانت بمنطقة آثار سقارة، والتى بعدها تم إحالتها إلى النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

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