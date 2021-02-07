الحلول اللاتلامسية وتقنيات الجيل الخامس.. على رأس أجندة معرض دبى للطيران

جدة - نرمين السيد - ولا شك أن هذه الجائحة العالمية اسهمت فى زيادة وتيرة تبنى الحلول التقنية الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلات والأمن السيبرانى والحلول اللاتلامسية وتقنيات الجيل الخامس والروبوتات والأتمتة، إذ تسهم هذه الحلول بتوفير المزيد من الفرص لتعزيز مستويات السلامة وكفاءة العمليات والإنتاجية وتحقيق المزيد من الأرباح.

وأظهرت نتائج تقرير صدر مؤخرًا عن شركة أكسنشر أن 69% من الرؤساء التنفيذيين فى قطاعى الطيران والدفاع، أشاروا إلى ضرورة إيلاء الأولوية لتوقع الأحداث التى قد تؤثر على سلاسل التوريد للمحافظة على تجربة عملائهم، وأكدت الجائحة العالمية على ضرورة توفير المرونة وقابلية تكييف سلاسل التوريد المتعلقة بالقطاع، كما أعرب أغلبية المشاركين من الرؤساء على ضرورة اعتماد أحدث الحلول التقنية بما فيها إنترنت الأشياء والأتمتة والأجهزة القابلة للارتداء التى ساعدت فى تسريع وتيرة الأتمتة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويستثمر 60% من الرؤساء بشكل رئيسى فى التقنيات التى تساعد فى العمل عن بعد خلال الأشهر الستة المقبلة، الأمر الذى يشير إلى زيادة أهمية التحول الرقمى فى قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وجرى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لتوفير تجربة سفر مخصصة لكل مسافر بما يحقق المزيد من الرضا لديهم، فى حين تتوقع دراسة أخرى بوصول معدل النمو السنوى المركب لاعتماد تقنيات لذكاء الاصطناعى إلى 46.4٪ فى قطاع الطيران بحلول عام 2023.

وستعمل شركات الطيران من جميع أنحاء العالم على إطلاق وعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها التى من شأنها تعزيز نمو القطاع فى المنطقة والعالم كجزء من مشاركتها فى معرض دبى للطيران 2021، وسيشمل المعرض مجموعة من المؤتمرات المخصصة لمواضيع الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس والأمن السيبرانى.

ويشكل إطلاق الأفكار والابتكارات الجديدة وتعزيز تجربة العملاء فرصة كبيرة للشركات الناشئة لتطوير قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، ومن هذا المنطلق سيتعاون منظمو معرض دبى للطيران مع شركة جوثامز الأولى من نوعها فى المنطقة والرائدة فى مجال تسريع الأعمال وبناء جيل جديد من الشركات الناشئة، على إطلاق فعالية "فيستا – VISTA" خلال المعرض، والتى تعد مركزا مخصصا للشركات الناشئة توفر منصة للمبتكرين فى مجالات الطيران والفضاء، تمكنهم من الوصول إلى المستثمرين الذين يبحثون بشكل متزايد عن الحلول الجديدة التى تساعد الشركات الرئيسية العاملة فى هذه القطاعات.

وفى تعليقه على الشراكة الجديدة، قال إيلودى روبن غيرم من شركة جوثامز: "نؤكد على أهمية توفير الموارد المناسبة والتقنيات والاتصالات التى تساعد الشركات على تحقيق رؤيتها بنجاح وتسريع تبنى الحلول التقنية فى قطاعى الطيران والدفاع، وتتميز منظومة الشركات الناشئة بأنها مليئة بالفرص والأفكار الواعدة، فضلاً عن دور المنظومة فى ربط الشركات الناشئة المبتكرة مع المستثمرين الذين يتطلعون إلى مساعدة الشركات على التوسع والنمو".

وأضاف غيرم: "يعد معرض دبى للطيران 2021 منصة مهمة لفهم دور الابتكار والحلول والخدمات المتطورة للنمو المستقبلى لقطاعات الطيران، حيث سيكون الحدث الوحيد من نوعه الذى ينظم بشكل مباشر وبحضور شخصى لهذا العام، ونتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية فى القطاع للمساعدة فى إبراز دور التقنيات برسم ملامح القطاع فى المستقبل".

ولطالما عمل قطاعا الطيران والفضاء بإيجاد طرق جديدة للاستفادة من الفرص التى تقدمها الحلول التقنية المتقدمة الجديدة، ومن الأمثلة التى شهدها القطاع فى الآونة الأخيرة فى تسريع رقمنة العمليات بدولة الإمارات، وأجرت شركة الاتحاد للطيران وبالتعاون مع شركة "سيتا" المتخصصة بتقنيات الاتصالات ضمن النقل الجوى، تجربة على استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد أفراد الطاقم والمصادقة عليهم، وتهدف المبادرة إلى استبدال أكشاك تسجيل الوصول التقليدية، والتى تتطلب من الطاقم استخدام بطاقات هوية الموظفين كشكل من أشكال المصادقة.

وتمهد الشراكة الجديدة بين شركة أماديوس وشركة تشغيل المطارات النرويجية "أفينور" الطريق لرحلة سفر لاتلامسية بالكامل، وتجرى "أفينور"، التى تدير 44 مطارا حول العالم، تجربة التقنيات اللاتلامسية والتى تتيح للركاب تسجيل الوصول، وتسليم الأمتعة، وإنهاء إجراءات السفر حتى الصعود إلى الطائرة دون الحاجة للمس.

وأبرمت "طيران الإمارات" شراكة مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" لتكون بموجبها واحدة من أولى شركات الطيران العالمية التى تعتمد وثيقة السفر الإلكترونية، وهى عبارة عن تطبيق للأجهزة المحمولة يمّكن المسافرين من إنشاء جواز سفر إلكترونى يقوم بمصادقة متطلبات السفر فى ظل جائحة كورونا بما فيها نتيجة الفحوصات أو اللقاحات إلى جانب إدارة كافة وثائق السفر بشكل رقمى وتوفير تجربة سفر للركاب سلسلة أثناء تواجدهم فى المطارات.

يذكر أن معرض دبى للطيران، ينظم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، خلال الفترة 14 وحتى 18 نوفمبر 2021 فى مطار آل مكتوم الدولى، وسيجمع نخبة من الخبراء وممثلى شركات الطيران والأطراف المعنية من قطاعات النقل الجوى والدفاع والتصميم الداخلى للطائرات وإدارة الحركة الجوية وغيرهم.

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