وزيرة العلوم الإماراتية : مسبار الأمل سيبقى فى مدار المريخ لمدة سنة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة الإماراتية سارة الأميرى، اليوم الأحد، أن مسبار الأمل سيبقى فى مدار المريخ لمدة سنة مريخية، إذ سيدرس الغلاف الجوى وحالة الطقس فى المريخ.





وأضافت الأميرى فى لقاء مع شبكة "سكاى نيوز عربية": "شعور لا يوصف أننا سنصل إلى المريخ. مشوار الوصول إلى كوكب المريخ بدأ فى 2013".

وأوضحت الأميرى أن سرعة مسبار الأمل ستقل بشكل كبير فى 9 فبراير، وأشارت إلى أن العمر الافتراضى لمسبار الأمل 4 سنوات، وبعد انتهاء مهمة المسبار سيغلق أنظمته بدون تلويث لكوكب المريخ.

وأشارت الأميرى، إلى أن مسبار الأمل "أمام أصعب مهمة، وهى دخول المسبار إلى مدار المريخ"، مؤكدة أن "مسبار الأمل يواجه تحديات قبل دخول مدار المريخ".

ولفتت إلى أن المسبار يضم أجهزة عديدة تمكنه من البقاء فى الفضاء، مؤكدة أن التواصل مع المسبار فى بداية المشروع كان أقوى بسبب قربه من الأرض.

وتابعت الأميرى أن دراسة التغييرات المناخية على المريخ تشير إلى إمكانية وجود حياة على هذا الكوكب، مضيفة أن دراسة الكواكب الأخرى تساهم فى فهم أعمق لكوكب الأرض.

وأكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة فى مجلس الوزراء الإماراتى ان أهداف مسبار الأمل صيغت بمشاركة علماء آخرين حول العالم، وأن تدريب رواد الفضاء يهدف إلى استكشاف حالة الإنسان خارج الأرض.