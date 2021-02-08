اتهام سيدة ألمانية بالتورط فى 10 آلاف جريمة قتل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، لم يذكر المدعون اسم المرأة لكنهم قالوا فى بيان إنهم اتهموها "بالمساعدة والتحريض على القتل فى أكثر من 10 آلاف شخص" بالإضافة إلى التواطؤ فى محاولات قتل، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن".

المرأة، التى كانت قاصرة وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، "متهمة بمساعدة المسؤولين فى المعسكر فى القتل الممنهج للسجناء اليهود والبولنديين وأسرى الحرب الروس السوفيت أثناء عملها ككاتبة وسكرتيرة لقائد المعسكر بين يونيو 1943 وأبريل 1945"، وفقا لبيان الادعاء.

تشير التقديرات إلى أن نحو 65 ألف شخص قُتلوا خلال الهولوكوست فى معسكر اعتقال شتوتهوف، بالقرب من المدينة البولندية التى تسمى الآن غدانسك.

يحقق المدعون الألمان فى 13 قضية أخرى مرتبطة بمعسكرات الاعتقال فى بوخنفالد وزاكسنهاوزن وموتهاوزن وستوتهوف، وفقا للمكتب المركزى للتحقيق فى الجرائم النازية.

فى الصيف الماضى، أدين حارس سابق فى شتوتهوف يبلغ من العمر 93 عاما، يُعرف باسم برونو، بآلاف من تهم التواطؤ فى القتل وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.