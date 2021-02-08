العثور على كرة جولف على سطح القمر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، عثر فى الصور على كرة جولف فقدها رائد الفضاء، آلان شيبرد، على سطح القمر، حيث قال إنها سافرت "أميال وأميال"، لكن الصور أشارت إلى أن الكرة لم تقطع سوى 40 ياردة (36.576 مترا) فقط.
وضرب رائد الفضاء الأمريكى وقائد مهمة "أبولو 14" شيبرد، بتاريخ 6 فبراير عام 1971، كرتين من كرات الجولف على سطح القمر، فى عرض أخير من قبل رواد بعثة "ناسا" على القمر قبل العودة إلى الأرض.
وسقطت إحدى الكرات بجانب الحفرة، لكن الأخرى قيل إنها قطعت "أميال وأميال"، على الأقل من قبل قائد الرحلة شيبرد.
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الصور المستعادة حديثا لموقع هبوط "أبولو 14" إلى أن ضربة كرة الجولف لم تكن ناجحة كما كان يعتقد رائد الفضاء فى البداية.
فى الواقع، جاءت الكرة الأولى التى أطلقها قائد الرحلة على مسافة 24 ياردة من الحفرة، فيما طارت الكرة الثانية لمسافة 40 ياردة فقط.
وعثر على الكرة الثانية أثناء عملية المسح لكوكب القمر باستخدام تقنية "التراص"، حيث تم التقاط العديد من الصور للكرة المفقودة.
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