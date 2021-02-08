نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. إغلاق طرق بسبب الشبورة الكثيفة

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وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، وجود هدوء وانتظام فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجهين القبلى والبحرى.
وكشف صابر أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلقت بعض الطرق لوجود شبورة مائية منها طريق الإسكندرية الصحراوى، كما نصحت الإدارة العامة المواطنين بالالتزام بالتعلميات واتخاذ الحذر.
وبالنسبة للطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى هناك بعض الكثافات المرورية بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الوراق والمرج وأعلى الكنيسة.
وأشار صابر إلى أن محور 26 يوليو تعمل فيه الحركة المرورية بشكل جيد، أما الحركة المرورية فى محافظة القاهرة يوجد بها ازدحام فى أعلى كوبرى الحدائق، كما أن شارع مصر والسودان يعمل بشكل مرضى وطبيعى.
ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.
أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.
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