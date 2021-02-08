صور.. ملابس لا غنى عنها للمحجبات فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتختلف خزانة الفتيات المحجبات بوجود بعض القطع الأساسية التى تمنحها إطلالة محتشمة ودافئة فى فصل الشتاء.

وتعد البلوفرات الواسعة سواء كانت الطويلة والقصيرة من القطع المهمة التى تساعد الفتاة فى الحصول على إطلالة شتوية جذابة، ويمكن تنسيق البلوفر مع قميص أسفله أو جاكيت قصير يعلوه.

ويساهم الفيست الصوف فى مساعدة مرتديته على مواكبة موضة 2021، بالإضافة إلى تميزه لكونه طويلًا وواسعًا ما يمنح إطلالة دافئة محتشمة.

وتستعين بعض الفتيات بالملابس الصيفية خلال فصل الشتاء وارتداء الكادريجان بأقمشته الثقيلة فوقها، كما يتشابه البالطو مع الكارديجان لدوره فى منح الدفء عند تنسيقه مع القطع الخفيفة أسفله.

ويعشق الكثير الظهور بقطع جلدية لذلك يجب أن يتوفر فستان جلد طويل فى خزانة الفتيات، لدوره فى منح إطلالة أنيقة تواكب صيحات الموضة، وتنسيقها مع حذاء رياضى أو حذاء ذو كعب عالى أو بوت.