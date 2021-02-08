صورة| خيرا تعمل شرا تلقى .. فتاة بريطانية حاولت إنقاذ كلب من التشرد فقتلها!

جدة - نرمين السيد - وبمجرد خلود الفتاة كيرا لادلو إلى النوم هجم الكلب عليها وقام بعضها من رقبتها حتى قتلها، ودفعت الفتاة البريطانية ثمن عملها الجميل.

كان الجيران فى منطقة كيتس جرين بـ برمنجهام البريطانية قد استيقظوا على صوت صرخات كيرا وهى تستغيث، فاتصلوا بالشرطة وبمجرد أن حضرت كان الكلب قد قتل الفتاة.

وعثرت الشرطة البريطانية على كيرا غارقة فى دمائها داخل منزلها، فيما تم تسليم الكلب "المسعور" إلى الشرطة لتقوم بقتله.

ووفقًا لـ صحيفة ذا صن، كتبت إحدى أقارب كيرا على فيسبوك : "كان كلب كيرا السابق من نوع بيت بول قد مات بسبب السرطان، لذا فقد أنقذت هذا الكلب بعد العثور عليه فى حديقة حيث كان يعيش لمدة 4 سنوات".