صور.. ملابس شتوية أنيقة لـ الروسية زينيا تشوميتشيفا

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف الروسية زينيا بتألقها فى مجال الأزياء والموضة بل انضمت إلى مجال التمثيل. وتتمتع عارضة الأزياء الروسية بإطلالاتها الأنيقة التى تنال بها إعجاب متابعيها الذين يبلغون 2 مليون فرد. وتتميز زينيا فى مجال الأزياء والموضة وتتمتع بجمال ملامحها الطبيعية بعيون زرقاء اللون وشعر أشقر وقوام رشيق. وتحرص زينيا تشوميتشيفا على مشاركة متابعيها عبر إنستجرام لإطلالتها اليومية، بالإضافة إلى صور عشقها للطبيعة وهدوء واستجمام البحر.

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