صباحك ومطرحك.. ابدأ يومك بالخير يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس، تصدر الهاشتاج واحتلاله التريند الأول، وعلق: "ابدأ يومك بالخير معانا فى صباحك ومطرحك التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا قائلين: "الغالى عمل شوية عظمة النهاردة زى الفل"، "استمتع بوقتك مع يونس"، "انت ويونس والمزيكا وبس".

وقدمت حلقة اليوم، الإثنين، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء الأمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمتابعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.