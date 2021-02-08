واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويتمكن مستخدمو واتساب من خلال تلك الميزة الجديدة من كتم صوت مقاطع الفيديو قبل مشاركتها عبر التطبيق، وفقا لما جاء فى "WABetaInfo". وطُرحت تلك الخاصية الجديدة لمستخدمى الإصدار التجريبى من أندرويد للتطبيق ومن المتوقع طرحها علنا قريبا. وجاء التحديث الجديد للإصدار التجريبى 2.21.3.13 وهو يتضمن زرًا يتمكن من كتم صوت الفيديو، وتضاف تلك الميزة مع خيارات التحرير الأخرى مثل الملصقات أو إضافة نص وغيره.

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