جدة - نرمين السيد - ويضيف ذلك التحديث بعض المميزات لجهاز الأيفون والتى منها التكامل الأكثر إحكاما مع Apple Watch.
ويتمكن مستخدمى أيفون من فتح هواتفهم عبر Apple Watch بدلاً من طريقة Face ID، والذى يُطلق عليه Apple Watch Unlock، حيث سيكون جزءًا لا يتجزأ من تحديث iOS 14.5.
ولاستخدام ميزة Apple Watch iphone Unlock في تحديثات iOS 14.5 و watchOS 7.4 يجب:
-اختيار Face ID&Passcode من الإعدادات ثم تشغيل زر التبديل.
-ارتداء ساعة Apple Watch مع watchOS 7.4 وتشغيل اكتشاف المعصم.
-إلغاء قفل Apple Watch وتمكين رمز المرور.
-اجعل Face ID يتعرف عليك بالقناع، ويتم اهتزاز ساعة Apple Watch للتأكد من إلغاء قفل الأيفون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكمامة لا تمنع بصمة الوجه على الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.