الكمامة لا تمنع بصمة الوجه على الهاتف

جدة - نرمين السيد - ويضيف ذلك التحديث بعض المميزات لجهاز الأيفون والتى منها التكامل الأكثر إحكاما مع Apple Watch.

ويتمكن مستخدمى أيفون من فتح هواتفهم عبر Apple Watch بدلاً من طريقة Face ID، والذى يُطلق عليه Apple Watch Unlock، حيث سيكون جزءًا لا يتجزأ من تحديث iOS 14.5.

ولاستخدام ميزة Apple Watch iphone Unlock في تحديثات iOS 14.5 و watchOS 7.4 يجب:

-اختيار Face ID&Passcode من الإعدادات ثم تشغيل زر التبديل.

-ارتداء ساعة Apple Watch مع watchOS 7.4 وتشغيل اكتشاف المعصم.

-إلغاء قفل Apple Watch وتمكين رمز المرور.

-اجعل Face ID يتعرف عليك بالقناع، ويتم اهتزاز ساعة Apple Watch للتأكد من إلغاء قفل الأيفون.