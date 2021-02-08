منزل إيطالى بـ1 يورو.. ومنح للسكان لتجديد المساكن

جدة - نرمين السيد - اتجهت بلدة تروينا إلى بيع منازلها مقابل 1 يورو فقط، بهدف استعادة السكان الذين تركوا المدينة وسكنوا المدن الأخرى. ولم تكتف تروينا الإيطالية بذلك بل قدمت 30 ألف دولار كمنحة من البلدة لأجل تطوير المنازل التى تحيط بها المناظر الطبيعية الخلاية والسماء الصافية الغير ملوثة. وتستهدف تلك البلدة الإيطالية استعادة السكان وتنشيط حركة السياحة هناك، لذلك خفضت سعر البيع وقدمت المنح المختلفة واحدة لأجل تجديد المنازل وأخرى تقدم منحة قدرها 10 آلاف يورو للعمال لإنجاز أعمال صديقة للبيئة.

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