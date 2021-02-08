أفكار جديدة لهدايا تقدمها لحبيبتك فى عيد الحب

جدة - نرمين السيد - ويحاول الأحبة فى تلك الفترة جمع أموالهم لتقديم هدية مميز تجعل تلك اليوم مميز لدى الطرفين.

ومن بين الأفكار التى يمكن استعانة الحبيب بها فى عيد الحب مع انتشار كورونا:

-صندوق به كمامة مطبوع عليها صورة حبيبته أو اسمها، وبجانبها زجاجة كحول مع بعض الشوكولاتات المفضلة لديها.

-واشتهر عيد العيد بانتشار باقات الورود بين الأحبة، لذا من الممكن الاستعانة بـ باقة من الفراخ بدلا من الذهاب للمطاعم تجنبا للإصابة بكورونا.

-شراء سلسة من الفضة باسم الحبيبة أو التى من الممكن وضع صورتها بداخلها، حتى ترتديها أينما ذهبت.

-شراء دبدوب باللون الأحمر مع وردة أو باقة من الورود، وتقديمها بشكل مفاجئ.

-خروجة بمكان رومانسى ملىء بضور الشموع والموسيقى الهادئة، ومن الممكن تقديم خاتم فضة بسيط، أو حجز شهر بإحدى صالات الجيم.