الجامعة اليابانية: ابتكار فلتر حيوى للكمامات لحماية الأطقم الطبية من كورونا

وأوضح بيان صادر عن الجامعة، اليوم الاثنين، أن الفلتر الجديد يتميز بكونه مصنع من مواد طبيعية صديقة للبيئة، وفعالة للتخلص من الفيروسات، خاصة الأطقم الطبية والمتعاملون بطرق مباشرة مع الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن شكرى، الباحث الرئيسى بالمشروع والأستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية هندسة الطاقة بالجامعة، أن الفلتر المبتكر على هيئة أنسجة وأغشية نانومترية باستخدام تقنيات مختلفة للحصول على مساحة سطح ومسامية عالية.
ولفت إلى أن الفلتر يمكنه التقاط أى ملوثات بالهواء مثل الفيروسات والشوائب والعوالق المختلطة بالهواء، والاحتفاظ بها داخل أنسجته، لمنعها من الدخول إلى الجهاز التنفسى خلال عملية التنفس، فضلا عن احتوائه على مواد لها القدرة على التخلص من الميكروبات والفيروسات.
وأضاف شكرى، أن هذا المشروع البحثى جرى بالتعاون بين الجامعة ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب وهيئة الطاقة الذرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بتمويل قدره 840 ألف جنيه.
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