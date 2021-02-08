طريقة تحضير أصابع السمك المشوية

جدة - نرمين السيد - وهناك أصابع السمك المشوية وهى التى تتناسب مع هؤلاء الذين يتبعون الرجيم، لكونها من الوصفات الخفيفة التى تساعد متناوليه فى الحصول على وجبة رجيم مثالى.

ولإعداد وجبة أصابع السمك المشوية لأصحاب الدايت، نحتاج إلى:

-ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

-نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

-ربع كوب مايونيز.

-نصف كوب بقدونس مفروم.

-ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

-ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

-ملعقة صغيرة من الماسترد.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-فلفل أخضر حار مفروم.

-نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

-ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

-ملعقة صغيرة من الزنجبيل المهروس.

-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق.

-4 شرائح فيليه الهامور.

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-ملح.

طريقة التحضير:

يجب إحضار طبق قرن متوسط الحجم ثم دهنه بالقليل من الزيت أو الزبدة، وترتيب شرائح الفيليه فى الطبق ثم تقطع الشريحة إلى نصفين فى حالة كبر حجمها.

توضع كافة المكونات بالطبقة العلوية فى طبق عميق ثم تقليب المكونات حتى الحصول على صلصة متجانسة، ثم توزع الصلصة على الفيليه وتوضع بعدها فى الثلاجة لمدة تتراوح حتى 20 دقيقة.

وتسخن الفرن على درجة حرارة 400 درجة مئوية ثم توزيع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على السمك ويدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج السمك وتتسبك الصلصة، وفى النهاية يوزع بقية زيت الزيتون على وجه الصينية ثم تقدم ساخنة.