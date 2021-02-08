جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى وجود مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.
وتصل المساحتى التخزينية الداخلية للهاتف "Galaxy F62" إلى 128 و256 جيجا بايت، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina".
ويتمتع الهاتف بـ 4 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة بزاوية واسعة مع كاميرات بمستشعرات للعمق والتكبير، كما ستأتى الكاميرا السيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل مع فلاش LED.
وتبلغ سعة بطارية الهاتف 7000 ميللى أمبير فى الساعة، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 343 دولارا أمريكيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد Galaxy F62 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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