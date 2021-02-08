قفزة تاريخية لعملة البيتكوين بعد إعلان من تسلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء الارتفاع بعدما أعلنت "تسلا" استثمارها 1.5 مليار دولار فى العملة المشفرة فى يناير الماضى، وقالت الشركة الأمريكية إنه من المتوقع أن تبدأ فى قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى فى المستقبل القريب.

وأشارت إلى أنها قد تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل، ويأتى ذلك فى إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق.

وارتفعت العملة الرقمية، إلى مستوى 42.463 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسيا جديدا.