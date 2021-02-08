مجلة سويسرية : مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا

جدة - نرمين السيد - حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، وفقا لاستقصاء الرأى الذى أجرته مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة فى الشأن السياحى، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبى وغيرها من بلاد العالم.





من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إن منظمى الرحلات السويسريين أكدوا أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرا إيجابيا للغاية، حيث أنها تؤكد على ثقة السائح السويسرى فى أمان المقصد السياحى المصرى دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة فى مثل هذه الأوقات التى يكون الجو فى أوروبا منخفضا فى درجات الحرارة. وأوضح محمد فرج مدير المكتب المركزى المشرف على ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن منظمى الرحلات السويسريين أكدوا أيضا على أن هذا الاستقصاء جعل منظمى الرحلات يعيدون النظر فى تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة إلى المساهمة فى تعزيز ثقة السائح فى أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمطبقة فى الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية.

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