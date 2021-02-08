يجرى حافيا على الثلج من أجل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يو بى آى" الإخبارية أن جوناس فيلد سيفالدرود أراد دخول الموسوعة عن طريق الركض حافى القدمين فوق الثلج، والغريب فى قصة سيفالدرود أنه خاض التجربة دون أن يبلغ مؤسسة جينيس بالأمر.

وبحسب "سكاى نيوز"، ركض جوناس فيلد سيفالدرود نصف مسافة ماراثون (نحو 20 كيلومترا) فى ساعة و44 دقيقة و58 ثانية.

ولم تكن التجربة سهلة، على العدّاء النرويجى، إذ إن محاولته الأولى فشلت بسبب إصابة فى قدميه، لكنه عاود الكرة بعد أسابيع.

وكان سيفالدرود، قرر فى وقت سابق كسر الرقم القياسى المسجل باسم الهولندى ويم هوف عام 2007، عندما شارك فى نصف ماراثون على الجليد والثلج فى ساعتين و16 دقيقة و34 ثانية.

ولم يدخل العدّاء النرويجى موسوعة جينيس حتى الآن، إذ عليه انتظار رد الموسوعة.