فيديو.. بسبب حيلة لتثبيت شعرها.. فتاة أمريكية تقع فى ورطة كبيرة

وتابع التقرير الذى بثته قناة الغد، "لكن النتيجة كانت جفاف الشعر على فروة رأسها بالكامل ولم تستطع غسله أو حتى قصه".
وأضاف التقرير أن الورطة الكبرى أن اللاصق جعل شعرها ينمو بشكل أكثر مثل شعر الغوريلا ما تسبب فى صداع مؤلم.
وبعد شهر من المحاولات اليائسة فى المنزل للتخلص من ورطة هذا اللاصق المقاوم للماء والتلف، قررت تيسيكا أن تلجأ إلى المستشفى للتخلص منه علاجيا باستخدام زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاى.
وبعد عودتها إلى المنزل شاركت متابعيها بحل الأطباء، ولكن ينتهى المقطع بمأساة وهى حدوث التهاب فى فروة الرأس، ما جعلها لا تستطيع إكمال الفيديو.
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