طلبت من زوجها الخروج من المنزل بعد إصابته بـ كورونا فقتلها وقطع أذنها

جدة - نرمين السيد - فى واقعة غريبة وعجيبة لا يصدقها عقل وخصوصا فى هذا الزمن الذى احتلت فيه جائحة كورونا معظم دول العالم، ضرب زوج بريطانى زوجته ضربا قاسيا مبرحا بعد الإغلاق الأول فى بريطانيا بعد انتشار كورونا ما أدى إلى وفاتها.





ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شخصا يدعى حسين عقال، يبلغ من العمر 66 عامًا قتل زوجته ماريان إسماعيل، البالغة من العمر 57 عامًا، فى شقتهما الكائنة فى إدمونتون، شمال لندن.

ولفتت ديلى ميل إلى أن الزوج القاسى اعترف أمام المحكمة أنه قتل زوجته بعد ضرب مبرح استخدم فيه مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فى ذلك سكين، ومطرقة، وساطو، ومقلاة، ورجل طاولة وسلم، كل هذا بسبب أنها طلبت منه مغادرة المنزل بعدما قال لها إنه أصيب بـ فيروس كورونا!

وقال عقال، إن شجارا غاضبا اندلع عندما طلبت منه زوجته مغادرة الشقة بعد أن أنه أصيب بـ فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعانى من أوهام بعد إصابته بالفيروس.

وقالت التحقيقات إن الزوجة ماريان تعرضت للضرب المبرح، لدرجة أن إحدى أذنيها انفصلت، وفقدت طرف إصبعها.