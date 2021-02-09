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ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شخصا يدعى حسين عقال، يبلغ من العمر 66 عامًا قتل زوجته ماريان إسماعيل، البالغة من العمر 57 عامًا، فى شقتهما الكائنة فى إدمونتون، شمال لندن.
ولفتت ديلى ميل إلى أن الزوج القاسى اعترف أمام المحكمة أنه قتل زوجته بعد ضرب مبرح استخدم فيه مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فى ذلك سكين، ومطرقة، وساطو، ومقلاة، ورجل طاولة وسلم، كل هذا بسبب أنها طلبت منه مغادرة المنزل بعدما قال لها إنه أصيب بـ فيروس كورونا!
وقال عقال، إن شجارا غاضبا اندلع عندما طلبت منه زوجته مغادرة الشقة بعد أن أنه أصيب بـ فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعانى من أوهام بعد إصابته بالفيروس.
وقالت التحقيقات إن الزوجة ماريان تعرضت للضرب المبرح، لدرجة أن إحدى أذنيها انفصلت، وفقدت طرف إصبعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبت من زوجها الخروج من المنزل بعد إصابته بـ كورونا فقتلها وقطع أذنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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