شقاوة عيال .. طفل كاد يقتل نفسه بابتلاع 54 كرة مغناطيسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة موقع "ديلى ميل" البريطانية، أكل الطفل الذى يدعى "رايلى موريسون"، وهو من بريستويتش، فى مانشستر، 54 كرة مغناطيسية، فى مناسبتين منفصلتين، لاستكشاف مدى التصاقها بمعدته من عدمه.

وقالت الصحيفة إن موريسون، كان لديه فضول بشأن مصير تلك القطع المعدنية، وكيف سيتبدو شكلها بعد أن يبتلعها، ولكنه أخبر والدته أنه ابتلع اثنتين فقط عندما لم يجد أى نتيجة لتجربته تلك.

وأسرعت أمه وتدعى "بايج وارد"، إلى نقلة للمستشفى، حيث أصيب الأطباء بذهول بعد إجراء أشعة سينية، بسبب اكتشافهم هذا الكم من الكرات المغناطيسية فى معدته وأمعائه، وكان لديهم تخوف من تأثير ذلك على الأعضاء الحيوية أو الأنسجة، وهو ما قد يسبب أضرارا قاتلة.

وخضع "رايلى موريسون" إلى عملية جراحية استغرقت 6 ساعات لاستخراج الألعاب المغناطيسية من معدته، واستمر مكوثه فى المستشفى بعدها 16 يومًا حتى تعافى بعدها.