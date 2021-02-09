المتبرع الأكثر احتياجا هاشتاج يونس يتصدر تويتر ..ومغردون: أعظم مذيع راديو

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، وقال: "المتبرع الأكثر احتياجا .. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أعظم مذيع راديو"، "أعظم مذيع بين المنافسين"، "رقم واحد"، "يونس اختيارك الوحيد الصباحى".

وتضمنت حلقة اليوم، الثلاثاء، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء الأمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمتابعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.