فيديو.. ميجان ترينور حامل وتمارس الرياضة: سأفعل أى شىء من أجل طفلى

جدة - نرمين السيد - ونشرت ميجان ترينور مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام "، ظهرت فيه ميجان، وهى تقوم بعمل التمرينات الرياضية وذلك قبل أيام من وضع طفلها الأول.

وعلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 27 عامًا على الفيديو، مؤكدة أنها مستعدة للإنجاب والشفاء، فهى ممتنة جدًا لمدربتها المذهلة والتى شجعتها ودفعتها للقيام بأشياء لم تكن تعتقد أنها ممكنة كما ساعدتها فى السيطرة على "سكرى الحمل".. ليس من السهل الحصول على الإلهام للتحرك والتعامل مع آلام البطن الغريبة وحجم البطن الكبير، لكننى أثبت لنفسى أننى أستطيع سأفعل أى شيء لطفلى !

وتسعى ميجان ترينور أن تؤرخ كل مرحلة من مراحل حملها الأول، حيث يتبقى أيام وتضع مولودها من زوجها داريل سابارا، وحرصت ميجان على الخضوع من جديد لجلسة تصوير مذهلة فى آخر فترة لحملها.