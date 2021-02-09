ابدأ يومك بالخير.. حملة تطلقها جمعية مصر الخير للتشجيع على التبرع

جدة - نرمين السيد - وقال معتز خلال لقائه فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن حملة "ابدأ يومك بالخير" تعد هى أول حملة موجهة للمتبرع وتشجيعه على تقديم الخدمة للمستحق.
وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو بداية اليوم بالخير من خلال حث المتبرع على ترتيب أولوياته وجعل الخير فى المقدمة.
وأوضح أن المتبرع بالفعل هو الأكثر احتياجا للتبرع، لأنه يحتاج إلى العائد والجزاء من الصدقة.
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