الملابس المرصعة بـ اللؤلؤ تزيدك جمالا فى شتاء 2021

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جدة - نرمين السيد - وتنتشر البلوزات التى تأتى بأكتاف أو ياقة مرصعة وكذلك البناطيل الجينز والإكسسوارات المغطاة بالكامل بالقطع المعدنية والحقائب والقبعات.
وتساعد تلك الملابس والأزياء المرصعة بظهور مرتديته فى مظهر أنيق سواء بأماكن العمل صباحا أو الخروجات المسائية.
وانتشرت فى شتاء 2021 موضة الشراشيب سواء فى الملابس أو الإكسسوارات، والتى تساعد فى الحصول على إطلالة عصرية غير تقليدية.
وترغب الفتيات فى الظهور بإطلالات غير تقليدية، لذلك يستعينن بالملابس المرصعة بـ اللؤلؤ للظهور فى صورة أنيقة، سواء من خلال ارتداء معطف أو تنورة أو بلوزة مرصع باللؤلؤ، فجميعها تضيف مظهر راقى لإطلالتك.
وتعد الفساتين المرصعة بـ اللؤلؤ من أجمل صيحات الموضة التى لاقت رواجا كبيرا فى 2021، وتساعد الفساتين السوداء المرصعة بالفصوص البراقة فى حصول مرتديته على إطلالة جذابة تلفت الأنظار حولها.
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