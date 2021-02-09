جدة - نرمين السيد - وفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، أقدم "فيسبوك" على حظر مجموعات كانت تنشر بشكل مستمر، معلومات مضللة بشأن وباء "كوفيد 19" واللقاحات بشكل عام.
وأوضح الموقع أن تلك المجموعات كانت تدَّعى أن فيروس كورونا من صنع البشر، وأن الإصابة كثر أمانا من تناول اللقاح، زاعمة أن اللقاحات سامة وفى بعض المعلومات الأخرى "تسبب التوحد".
وحذّر نائب رئيس فيسبوك لشؤون النزاهة، "جاى روزن"، حسابات المجموعات التى تشارك معلومات مضللة عن اللقاحات من حظرها بشكل نهائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يحظر مجموعات تنشر معلومات مضللة عن لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.