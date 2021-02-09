فيسبوك يحظر مجموعات تنشر معلومات مضللة عن لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، أقدم "فيسبوك" على حظر مجموعات كانت تنشر بشكل مستمر، معلومات مضللة بشأن وباء "كوفيد 19" واللقاحات بشكل عام.

وأوضح الموقع أن تلك المجموعات كانت تدَّعى أن فيروس كورونا من صنع البشر، وأن الإصابة كثر أمانا من تناول اللقاح، زاعمة أن اللقاحات سامة وفى بعض المعلومات الأخرى "تسبب التوحد".

وحذّر نائب رئيس فيسبوك لشؤون النزاهة، "جاى روزن"، حسابات المجموعات التى تشارك معلومات مضللة عن اللقاحات من حظرها بشكل نهائى.