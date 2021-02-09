صور.. أزياء تبرز بساطة وجمال الهولندية سانا فلوت

جدة - نرمين السيد - واكتسبت فلوت شهرتها عالميا فى 2015، بعد ظهورها بإحدى عروض الأزياء لواحدة من الماركات العالمية.

وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى جيل الألفية بين مجموعة من أفضل الموديلات حول العالم بعد أن احتضنتها مدرجات دور الأزياء الراقية وظهرها فى مجلات الموضة العالمية مثل فوج.

ولدت سانا فلوت فى 10 مارس 1995 فى هولندا، واشتهرت بها وهى فى الـ 14 من عمرها كلاعبة جمباز.

وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية قررت استكمال مهنتها فى عروض الأزياء بدوام كامل، بالرغم من أنه لم يكن المسار الوظيفى الذى تصورته لنفسها.

وتتميز سانا فلوت بإطلالاتها الأنيقة الجذابة، التى نالت بها إعجاب متابعيها، نظرا لبساطة وجمال ملامحها ورشاقة قوامها، الذى كان يعكس أناقة ورقى ملابسها.