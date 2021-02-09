ابتكار عدسات لاصقة تحسن البصر وتراقب مستوى السكرى

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك العدسات اللاصقة فى تحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة مثل السكرى وأمراض القلب والسكتات الدماغية. وأشارت صحيفة "ديلى ميل" إلى نجاح الباحثين بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، فى تطوير عدسة ذكية تتمتع بطبقة من المستشعرات الشبكية التى تتمكن من قياس مستويات الضوء ودرجة الحرارة والجلوكوز فى الدموع. وأكد فريق البحث أن المستشعرات المزروعة فى العدسة الذكية يمكنها مراقبة مرض السكرى ومضاعفات السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة بشكل وثيق باضطرابات تنظيم السكر فى الدم، وأضافوا أن تلك العدسات لا تضعف رؤية مرتديها.

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