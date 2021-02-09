أهالى بوليفيا يصممون «بدلات واقية» لأبنائهم لحمايتهم من كورونا فى الدراسة

جدة - نرمين السيد - مع استمرار انتشار فيروس كورونا وعودة الطلاب للمدارس مع انطلاق عام دراسى جديد فى بوليفيا لصعوبة التعليم عبر الإنترنت فى المناطق الريفية، قرر الأهالى توفير بدلات تحميهم من العدوى.





وقرر أهالى بوليفيا حماية أبنائهم عند الذهاب إلى المدرسة من خلال ارتداء بدلات تحمى من العدوى، وفقا لما جاء فى شبكة "يورو نيوز". وأشارت الحكومة فى بوليفيا، إلى أنه بالرغم من زيادة أعداد الإصابة هناك إلا أن الفصول الدراسية تعود حضوريا أو عبر الإنترنت، وأنها لم تستطع ضمان الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت للجميع.

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