مواصفات تجمع بين سلسلة هواتف Redmi K40 الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتتمتع كاميرا السيلفى فى هواتف Redmi K40 بتقنية مذهلة، كما أنها لن تأتى بثقب كبير فى أعلى الشاشة مثل هواتفRedmi Note 9 Pro التى جاءت بنوتش كبير فى منتصف أعلى الكاميرا، وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina".

وتأتى شاشة تلك الهواتف بمساحة تبلغ 6.5 بوصة من نوع OLED، وتصل سعة البطارية إلى 4820 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

وتتميز الكاميرا الأساسية فى سلسلة Redmi K40 بدقة تصل إلى 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 وعدسة من نوع periscope، مع تقريب بصرى X 12 وX 120.