حيوان كوالا يتسبب فى 6 حوداث سيارات فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - ولم يكتفى الكوالا فى ازدحام أحد الطرق السريعة فقط بل قام بتحطيم أكثر من 6 سيارات، مما أوقف حركة المرور، وفقا لما جاء فى "صحيفة نيويورك بوست" الأمريكية.

قام حيوان الكوالا بعبور الطريق سريع بأستراليا، مما اندفع سائقو السيارات لإنقاذه، وقامت سيدة بالجرى خلفه حتى تمسكه.

ونجحت السيدة بالإمساك به ووضعته داخل سيارتها فى انتظار فريق الإنقاذ، وبعدها قاموا بأخذه إلى البرية وتم إطلاق سراحه هناك بعيدا عن الطريق السريع.